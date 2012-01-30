Экс-премьера Румынии приговорили к 2 годам тюрьмы

Верховный кассационный суд Румынии приговорил бывшего премьер-министра Адриана НЭСТАСЕ к двум годам тюремного заключения по обвинению в коррупционных преступлениях.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс», А.НЭСТАСЕ обвинялся в том, что в 2004 году получил на свою президентскую кампанию 1,7 миллиона евро от приглашенных на симпозиум организаций и предпринимателей.

Сам экс-премьер назвал вердикт результатом "политического давления на судей"и заявил о намерении подать апелляцию.

Ранее, в декабре прошлого года, А.НЭСТАСЕ был оправдан Верховным судом.

Органы юстиции также обвиняли экс-премьера в том, что он произвел назначение на должность руководителя агентства по борьбе с отмыванием денег в обмен на помощь в прекращении расследования о происхождении банковского счета на сумму 400 тысяч долларов, принадлежавшего жене А.НЭСТАСЕ.

Расследование дела А.НЭСТАСЕ началось в 2006 году, однако многократно откладывалось в связи с разногласиями по вопросу судебной процедуры. Экс-премьер был вынужден уйти с постов спикера парламента и главы Социал-демократической партии в 2006 году.

Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность в связи с неспособностью Румынии и соседней Болгарии сдержать распространение коррупции.