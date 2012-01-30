Всеобщая 24-часовая забастовка началась в Бельгии

Всеобщая 24-часовая забастовка, которую совместно организуют крупнейшие профсоюзные объединения в знак протеста против политики жесткой экономии, началась в Бельгии в воскресенье в 22 часа по местному времени, передает корреспондент РИА Новости.

Одними из первых в акцию протеста включились транспортники. На сутки работа городского общественного транспорта на территории Бельгии будет практически полностью остановлена, не будут ходить и железнодорожные поезда, включая международные экспрессы Thalys и Eurostar.

Объявлено, что закроется аэропорт города Шарлеруа - второй по величине в Бельгии. Не исключено, что забастовка отразится на функционировании международного аэропорта Брюсселя. Ассоциация бельгийских пилотов, объединяющая около 800 летчиков и бортинженеров гражданской авиации, призвала своих членов присоединиться к акции протеста.

Власти Бельгии в связи с проводимой всеобщей забастовкой, дата которой совпадает с началом неформального саммита Евросоюза, намерены предоставить в случае необходимости военный аэродром "Бовешан" в 30 километрах от Брюсселя для посадки и вылета авиалайнеров лидеров 27 стран ЕС.

Командованию базы бельгийских ВВС уже поручено изучить такую возможность на случай, если авиадиспетчеры столичного аэропорта присоединятся к профсоюзной акции протеста. Однако, по информации СМИ, взлетно-посадочная полоса военного аэродрома не адаптирована к посадке самолетов типа Boieng 747 или Airbus А380.

Несмотря на то, что в Брюсселе в день забастовки не планируется проведение массовых манифестаций трудящихся, столица Бельгии окажется на "осадном положении": въезды в город будут блокированы профсоюзными пикетами.

В предыдущий раз совместно организованная профсоюзами суточная забастовка проводилась в Бельгии в 1993 году.