Мэрия Москвы согласовала маршрут шествия "За честные выборы"

Мэрия Москвы согласовала маршрут проведения шествия за честные выборы, которое запланировано на 4 февраля. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление одного из организаторов акции Сергея Удальцова.



Как рассказал Удальцов, шествие пройдет от Калужской площади до Большого Каменного моста, а последующий митинг будет проведен возле кинотеатра "Ударник". Официальное согласование уже подписано московскими властями.



Вице-мэр Москвы Александр Горбенко сообщил, что мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 и что в нем разрешено участие 50 тысяч человек.