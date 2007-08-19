К США приближается ураган: нефтекомпании эвакуируют сотрудников

Американские нефтяные компании приступили к эвакуации своих сотрудников с нефтяных вышек в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Дин", приближающегося к берегам США.

Информацию об эвакуации своего персонала распространили пресс-службы нефтедобывающих компаний Exxon Mobil, Shell Oil Co., Royal Dutch/Shell и ConocoPhillips.

Кроме того, руководства вышеперечисленных компаний приняли решение о сокращении добычи нефти и газа. Служба управления полезными ископаемыми США сообщила, что добыча нефти в Мексиканском заливе, составляющая 1,3 млн барр./день, была сокращена на 10,3 тыс. барр./день. Добыча газа, которая составляет 7,7 млрд куб./день, была сокращена на 16 млн куб. м.

Тем временем, метеорологи предсказывают, что "Дин" в отличие от ураганов "Катрина" и "Рита" обойдет стороной районы добычи нефти и ее переработки, передает Reuters.

"Дин" уже пронесся над малыми Антильскими островами и приближается к Гаити, Ямайке и мексиканскому полуострову Юкатан. Скорость порывов ветра достигает 240 км/ч.

На сегодняшний день жертвами урагана стали 4 человека.

РБК-Украина