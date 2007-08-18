Захватившие турецкий самолет террористы сдались

Террористы, захватившие в субботу утром пассажирский самолет турецкой авиакомпании Atlasjet, сдались властям. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Последних трех пассажиров и двух стюардесс террористы отпустили на свободу за 15 минут до того, как объявили о решении сдаться.

Террористы, по словам пассажиров самолета, объясняли им, что решили угнать самолет в знак протеста против политики США на Ближнем востоке. При этом они утверждали, что являются членами "Аль-Каеды" и что им удалось пронести на борт самолета гранату. Однако ни пассажиры, ни члены экипажа никакого взрывного устройства не видели.