Путин: ШОС не надо сравнивать с НАТО

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не является военной, а решает задачи политического и экономического характера, заявил Владимир Путин. "Сегодня ШОС - это организация, которая занимается вопросами политического характера и экономического, причем экономическая составляющая выходит на первый план".

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления некоторых экспертов, которые сравнивают ШОС с военной организацией, противопоставляющей себя НАТО, Путин сказал: "Это не соответствует действительности. Такое сравнение не является адекватным, ни по содержанию, ни по форме".

Президент напомнил, что ШОС создавалась, чтобы решить пограничные вопросы, возникшие после распада СССР между образовавшимися суверенными государствами и Китаем.

"Мы эту задачу успешно решили. СССР вел переговоры с Китаем по границе на протяжении 40 лет, и мы некоторое время назад подписали пограничное соглашение, пойдя на некоторые компромиссы, устраивающие обе стороны. Также позитивно закончилась работа и с другими участниками ШОС", - сказал Путин.

"Что касается военной составляющей, то это не собственно военная, а антитеррористическая составляющая", - уточнил он. "ШОС - не блоковая и не закрытая организация, а совместные военные учения Россия проводит и с другими государствами, в том числе со странами НАТО.

РИА "Новости"