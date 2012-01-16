Интернет используют для борьбы с неплательщиками налогов

Власти Италии намерены использовать интернет для борьбы с уклонением от уплаты налогов, передает France 24. Рядовых итальянцев призывают не упускать возможность и сообщать в блогах, социальных сетях и мобильных приложениях о замеченной ими коррупции, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.

Многие поддерживают инициативу властей и сами включаются в борьбу с мошенниками, создавая сайты, где любой желающий может сообщить о компаниях-нарушителях.

Уклонение от налогов - одна из самых насущных проблем итальянской экономики, из-за которой бюджет страны ежегодно теряет до 150 млн евро.

Недовольство в обществе против неплательщиков налогов растет, так как долговой кризис требует от обычных итальянцев все больших жертв. Так, жителям Италии пришлось смириться с новым пакетом мер по сокращению бюджетного дефицита, утвержденным правительством Марио Монти в декабре 2011г. Антикризисная программа предусматривает сокращение бюджетного дефицита на 20 млрд евро и выделение еще 10 млрд евро на стимулирование экономического роста.

Предложенные правительством меры строгой экономии включают беспрецедентную для итальянцев пенсионную реформу, согласно которой пенсионный возраст в Италии будет повышен до 62 лет для женщин и до 66 для мужчин. Кроме того, правительство намерено отказаться от ежегодной поправки на инфляцию при расчете пенсий, а также в 2018 г поднять пенсионный возраст для женщин до 66 лет. Также среди предложенных мер - повышение НДС на 2%, повторное введение налога на имущество, а также сокращение расходов на громоздкий государственный аппарат Италии.