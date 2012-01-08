Египтяне удерживали в заложниках 385 иностранных туристов

В течение трех часов удерживали в заложниках 385 иностранных туристов жители Абу-Симбела на крайнем юге Египта.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, египтяне окружили расположенный там храм и не выпускали никого оттуда, выражая таким образом протест против гибели своих соплеменников. В результате инцидента никто не пострадал.

Несколько дней назад в результате прорыва дамбы в районе озера Наср на юге страны оказались затоплены десятки домов, был разрушен мост. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли три человека.

В Абу-Симбеле расположены два уникальных древнеегипетских храма - Рамзеса II и его супруги царицы Нефертари. В 60-х годах прошлого века в результате масштабной инженерной операции их перенесли на 65 м выше и на 200 м дальше от Нила в связи со строительством Высотной Асуанской плотины, отмечает NEWSru.