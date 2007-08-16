На Майкла Джексона подали в суд собственные юристы

Против певца Майкла Джексона подали иск его собственные юристы. Юридическая фирма из Лос-Анжелеса Lavely & Singer ранее оказывала услуги Джексону. Теперь представители компании утверждают, что он должен им почти 114 тысяч долларов.

Юристы из Lavely & Singer сотрудничали с Джексоном в 2006 году. Общий счет за оказанные услуги составил 180000 долларов, и певец по договору должен был уплатить эту сумму в три раза.

По условиям, Джексон должен был погасить долг до 31 июля 2007 года, но не сделал этого. Представители Lavely & Singer обратились в суд. Ни сам Джексон, ни юристы, с которыми он работает сейчас, ситуацию никак не комментируют, передает «Newsru.com».

Это уже не первый подобный инцидент в биографии Джексона. Бывшие юристы Джексона уже неоднократно подавали на певца в суд за просрочку долгов. В частности, в июле 2007 года с поп-короля взыскали более 256 тысяч долларов в пользу калифорнийской юридической фирмы Ayscough and Marar.

«ForUm»