В Брюсселе не комментируют решение Чехии относительно мужа Тимошенко

Европейская комиссия не комментирует решение Чехии о предоставлении политического убежища супругу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер СТАНО.

«Решение о предоставлении убежища принимается странами-членами, это принадлежит к их компетенции, и Еврокомиссия не комментирует такие решения», - сказал он.

Как сообщалось, сегодня, 6 января, стало известно, что А.ТИМОШЕНКО, муж приговоренной к семи годам лишения свободы экс-премьера Украины Ю.ТИМОШЕНКО, попросил политическое убежище в Чехии и получил его. Соратники Ю.ТИМОШЕНКО объяснили такой шаг давлением, оказываемым на экс-премьера через ее семью.

В Министерстве внутренних дел Чехии заявили, что решение о предоставлении политического убежища А.ТИМОШЕНКО не повлияет на двусторонние отношения между Прагой и Киевом.

"Сегодняшнее решение (о предоставлении убежища А.ТИМОШЕНКО) является решением Министерства внутренних дел, а не Министерства иностранных дел. Это означает, что такое решение - внутреннее дело Чехии", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян КУБИЦЕ.