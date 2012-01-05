Премьер Греции предупредил о возможности дефолта в ближайшие месяцы

Премьер-министр Греции Лукас ПАПАДИМОС предупредил о возможности дефолта страны уже в ближайшие три месяца, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу премьера.

Об этом Л.ПАПАДИМОС сказал на встрече с профсоюзами, которые он пытается убедить в необходимости дальнейшего снижения зарплат и ослабления регулирования на рынке труда.

"Если мы не проведем необходимые сокращения, ясно, что мы не можем ожидать от других стран ЕС и международных организаций продолжения финансирования страны, которая не приспосабливается к реальности и не борется со своими проблемами. Если это случится, если финансирование со стороны наших партнеров прервется, тогда последствия будут по-настоящему трагичными для дохода работников, а безработица повысится еще больше", - добавил Л.ПАПАДИМОС.

Как ожидается, греческое правительство объявит в ближайшее время о новом превышении пересмотренных уже пять раз целевых показателей бюджетного дефицита на 2011 год. При окончательной согласованной с кредиторами цифре в 9% ВВП дефицит может оказаться ближе к 10% ВВП, то есть всего на половину процентного пункта ниже, чем в 2010 году.

Греция пытается обеспечить 130-миллиардный пакет помощи европейских партнеров, чтобы обслуживать внешний долг, достигающий 160% ВВП. В марте стране предстоит погасить облигации на 14 миллиардов евро. В середине января начинаются переговоры с "тройкой" кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центробанк и МВФ).