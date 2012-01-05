Исчез российский военный, убивший водителя в Молдове

В Молдове в поселке Пырыта в среду прошли похороны 18-летнего жителя села Вадима Писаря, застреленного утром 1-го января у контрольно-пропускного пункта российским миротворцем. Похороны сопровождались акциями протеста. Примерно 250 жителей Дубоссарского района перекрыли движение автотранспорта на мосту через Днестр, требуя вывода россиян,

На митинге выступили лидер Либеральной партии Михай Гимпу и мэр Кишинева Дорин Киртоаке. В своих выступлениях они призвали власти Российской Федерации вывести своих военных, а также наказать виновного в смерти молодого человека 1 января

В расследовании преступления наряду с молдавской генеральной прокуратурой примет участие российский эксперт, который вчера прибыл в Кишинев.



Как сообщает Радио Свобода, рассматриваются разные версии. По версии российского МИДа, военнослужащий стрелял по колесам машины, однако при этом поразил насмерть водителя. У следствия вызывает вопросы пули, которыми был застрелен Вадим Писарь. Высказывается предположение об использовании пуль со смещенным центром. Подтвердить или опровергнуть предположения пока невозможно, так как пули и оружие, из которого были произведены выстрелы, исчезли с места инцидента. Также с места события исчез и стрелявший.



В среду на контрольно-пропускном пункте, где произошла трагедия, было убрано бетонное заграждение. Число российских миротворцев снижено с 7 до 4 человек.