В Польше началась амнистия нелегалов

Нелегальные мигранты в Польше с сегодняшнего дня смогут подавать заявки на легализацию своего статуса в этом крупнейшем в Восточной Европе государстве Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующий закон, принятый польским парламентом летом прошлого года, вступил в силу 1 января 2012 года.

Пресс-служба польского Министерства внутренних дел сообщила агентству, что легализовать свой статус смогут граждане иностранных государств, которые находятся на польской территории непрерывно с момента вступления страны в Шенгенскую зону 20 декабря 2007 года.

"Заявки (на легализацию) можно будет подавать до 2 июля 2012 года. Разрешение на пребывание будет выдаваться на 2 года», - отметила пресс-служба.

Амнистией также смогут воспользоваться иностранцы, которые находятся непрерывно в Польше с 1 января 2010 года, и которым раньше было отказано в предоставлении статуса беженца.

Польское МВД отметило, что заявки на легализацию своего пребывания в Польше необходимо подавать в местные отделы иностранцев, которые функционируют в составе областных администраций (воеводств).

В то же время в пресс-службе отметили, что разрешение на легальное пребывание в Польше не получат иностранцы, которые зарегистрированы в Шенгенский базе SIS; в случае подачи в заявке неправдивой информации; а также в случае, если пребывание иностранца на польской территории может угрожать безопасности или интересам Польского государства.

МВД сообщил, что на своей веб-странице (http://www.msw.gov.pl/portal/pl/720/9457/file.html) опубликовал специальное руководство, как легализовать свой статус в рамках амнистии нелегалов, и запустил специальную телефонную линию (22 601-75-25), по которой можно получить консультации на английском, украинском, русском и вьетнамском языках.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году группа украинок инициировала акцию за легализацию нелегальных мигрантов, призвав польские власти облегчить условия для получения легального права пребывания в Польше.

По данным экспертов, из-за жестких условий двух предыдущих амнистий в 2003 и 2007 годах ими воспользовались менее 4 тысяч нелегалов, численность которых на польской территории предположительно составляет от 50 до 500 тысяч.

Справка УНИАН. МВД Польши оценивает количество нелегалов приблизительно в 50 тысяч человек, отмечая, что большую часть из них составляют не украинцы, а граждане других государств, которым сложнее получить польскую визу, в первую очередь, армяне и вьетнамцы.

В начале прошлого года в 38-миллионной Польше право легального пребывания имели около 100 тысяч иностранцев, треть из которых граждане Украины.