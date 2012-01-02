В плену у пиратов находятся 6 граждан Украины

В плену находится 7 торговых судов, на борту которых пребывают 145 моряков.

Об этом сообщает «Морской бюллетень» в материале «Сомалийское пиратство 2011: итоги и анализ».

Кроме того, по данным бюллетеня, пираты удерживают в плену двух яхтсменов ЮАР, 7 членов экипажа танкера Asphalt Venture, отпущенного пиратами с половиной экипажа, 6 человек экипаж сухогруза Leopard, 4 человек экипажа танкера Geminin, граждан Южной Кореи. В плену находится 6 граждан Украины (танкер Enrico Levoli) и 15 граждан Грузии (танкер Oilb G).

«2011-й год стал действительно поворотным в истории сомалийского пиратства, правда не в том смысле, в каком обещали международные морские организации во главе с IMO, ООН, политики и военные. Главным и самым важным итогом 2011-го стало резкое, обвальное падение количества захватов судов начиная с весны», - отмечается в сообщении.

Главный прогноз на ближайшее будущее в связи с тенденциями 2011 года заключается в росте риска захвата для судов, которые будут следовать опасными водами без вооруженной охраны.