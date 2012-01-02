Иран провел испытание второй за день ракеты
13:04, 02 января 2012Мир
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На этот раз класса "земля-земля"
Иранские военные успешно провели испытание второй за сегодня ракеты дальнего радиуса действия, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.
"Запуск нашей ракеты "Нур" дальнего радиуса действия класса "земля-земля" прошел также успешно", - сообщил заместитель главкома Военно-морских сил Ирана Махмуд Мусави.
Ранее сообщалось об успешном иранскими ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-море" "Кадер".
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