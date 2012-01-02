Иран провел испытание второй за день ракеты

На этот раз класса "земля-земля"

Иранские военные успешно провели испытание второй за сегодня ракеты дальнего радиуса действия, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана. "Запуск нашей ракеты "Нур" дальнего радиуса действия класса "земля-земля" прошел также успешно", - сообщил заместитель главкома Военно-морских сил Ирана Махмуд Мусави. Ранее сообщалось об успешном иранскими ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-море" "Кадер".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter