Рождаемость в Японии упала до минимума со времен Второй мировой войны

Прошлый год ознаменовался самым низким уровнем рождаемости в Японии со времен Второй мировой войны, передает РИА Новостисо ссылкой на телеканал NHK.

В 2011 году на свет в стране появились один миллион 57 тысяч младенцев, что примерно на 14 тысяч новорожденных меньше, чем в 2010 году. В то же время разница между смертностью и рождаемостью бьет все новые рекорды: впервые за пять лет этот показатель превысил отметку в 200 тысяч человек.

По данным министерства здравоохранения Японии, в 2011 году в стране скончались один миллион 261 тысяч человек. Показатель превышает прошлогодний примерно на 64 тысячи человек. Главными причинами столь стремительного роста этого показателя стали проблема старения населения Японии, а также обрушившиеся на страну в марте прошлого года землетрясение и цунами, жертвами которого стали около 18,5 тысяч человек.

Как сообщает министерство общенациональных дел Японии, в 2011 году пенсионеры впервые составили 23,3% от всего населения страны. Японцев старше 70 лет насчитывается 21 миллион человек, а жителей старше 80 лет - 8,66 миллиона человек.