Уволены три топ-менеджера Газпрома
22:31, 30 декабря 2011Мир
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После поручения Путина
В частности, сменен заместитель председателя правления Александр Ананенков, отвечающий за производственный блок, - следует из сообщения российского газового холдинга.
Премьер России Владимир Путин ранее поручил провести проверки в госкомпаниях на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с оффшорами, а Минэнерго РФ запросило подробную информацию об участии представителей руководства ряда крупных энергокомпаний и их близких родственников в коммерческой деятельности других организаций. В частности, соответствующее письмо было направлено в "Газпром".
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