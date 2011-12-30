Уволены три топ-менеджера Газпрома

22:31, 30 декабря 2011
Мир
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После поручения Путина

В частности, сменен заместитель председателя правления Александр Ананенков, отвечающий за производственный блок, - следует из сообщения российского газового холдинга.

Премьер России Владимир Путин ранее поручил провести проверки в госкомпаниях на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с оффшорами, а Минэнерго РФ  запросило подробную информацию об участии представителей руководства ряда крупных энергокомпаний и их близких родственников в коммерческой деятельности других организаций. В частности, соответствующее письмо было направлено в "Газпром".

Эхо Москвы

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