Землетрясения такой силы в Сибири никогда не было

Землетрясение, которое произошло накануне в Туве, было беспрецедентным по силе для этого региона.



Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, мощность подземного толчка превысила 9 баллов по шкале Рихтера.



Шойгу назвал чудом отсутствие сообщений о разрушениях после землетрясения. Специалисты МЧС, однако, продолжают работу на прилегающих к эпицентру территориях, проводя подворовый обход для того, чтобы убедиться в отсутствии значительных разрушений. В столицу Тувы Кызыл прибыли группы спасателей.



Землетрясение ощущалось и в других регионах, в сотнях километров от эпицентра - в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Томской областях. В Хакасии и Кемеровской области на шахтах были эвакуированы шахтеры.