Адамкус похвастался Ющенко, мол, Литва выиграла у России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в данное время проводит встречу в Форосе (Крым) с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит на государственной даче «Заря».

Перед началом встречи главы государств поговорили об общей ситуации в странах, в частности, В.ЮЩЕНКО спросил у АДАМКУСА: «Дома все в порядке?». На что В.АДАМКУС ответил, что все в порядке и рассказал о том, что вчера в Литве закончилась яхтенная регата, в которой участвовали 60 яхт. Президент Украины спросил, кто победил, и литовский глава государства отметил, что победили эстонцы. После чего главы государств засмеялись.

При этом В.АДАМКУС похвастался, что Литва зато вчера выиграла у России в баскетбол.

Президент Украины выразил надежду, что Президент Литвы в ходе своего визита в Украину найдет время для отдыха. Со своей стороны В.АДАМКУС отметил, что ему всегда приятно находиться в Украине. «Мы всегда очень близко чувствуем вас, и сегодня мне очень приятно быть с вами пару часов», - сказала глава Литовского государства.

При этом он отметил, что когда-нибудь возможно придет время, и он проведет несколько дней на отдыхе вместе с Президентом Украины.

На встрече главы государств планируют обсудить двусторонние украинско-литовские отношения, вопросы строительства нефтепровода, а также, возможно, внутриполитическая ситуация в Украине. После беседы главы государств проведут небольшую пресс-конференцию для СМИ.

Президент Литвы пробудет в Украине до завтрашнего дня.