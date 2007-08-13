Ингушетия ожидает второго Беслана

В Управлении ФСБ по Ингушетии опасаются терактов, подобных захвату школы в Беслане, сообщает newsruсо ссылкой на "Время новостей". Ввод на территорию республики дополнительных отрядов внутренних войск, который довел общую численность военнослужащих МВД, расквартированных в Ингушетии, до 2,5 тысяч человек, используется не только для прочесывания населенных пунктов и усиления проверок на дорогах, но и для тотальной охраны больниц, школ и детских садов. Это главная задача внутренних войск, выяснило издание в ингушском Управлении ФСБ.

Источник в спецслужбах заявил газете: "Все понимают, что ситуация в республике сейчас нестабильная, главное – обезопасить эти жизненно важные учреждения. Чтобы не было беды". Расследование теракта в Беслане показало, что боевики, прежде чем напасть на школу в этом североосетинском городе, беспрепятственно собирались в лесном массиве в районе селений Сагопши и Пседах Малгобекского района Ингушетии.