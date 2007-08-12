Президент Венесуэлы угрожает оставить США без нефти

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявляет, что в случае агрессии со стороны США Венесуэла прекратит поставки нефти в эту страну.

Об этом он заявил в Каракасе на открытии энергетического саммита карибских стран, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Если США вновь попытаются организовать государственный переворот в Венесуэле, как в 2002 году, мы прекратим поставлять им нефть", - сказал У.ЧАВЕС.

В тоже время, Президент подчеркнул, что в настоящее время Венесуэла выполняет принятые на себя обязательства по экспорту нефти. У.ЧАВЕС также выразил надежду на конструктивный диалог с Белым домом после выборов нового президента США.

Отношения американской администрации с Венесуэлой обострились практически сразу после прихода У.ЧАВЕСА к власти в 1999 году, когда президент взял курс на проведение независимой внешней политики и установил тесные связи с Кубой. У.ЧАВЕС утверждает, что Вашингтон стоял за неудавшейся попыткой государственного переворота в апреле 2002 года и не отказался от планов отстранить его от власти. Венесуэла поставляет в США около 1,5 млн. баррелей нефти в день и является одним из основных экспортеров жидкого углеводородного сырья на американский рынок.