Медведев: Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ

Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал накануне на встрече с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В частности, Президент Украины подчеркнул, что от России многое зависело в принятии решения о создании зоны свободной торговли.

По его словам, согласие РФ это историческое решение, которое вдохновляет всех.

«Но нужно подумать, чтобы мы синхронизировали наши действия по ратификации», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

На это Д.МЕДВЕДЕВ ответил: «Мы об этом сегодня говорили. Мы, конечно, будем стараться действовать синхронно. Здесь можете не сомневаться».

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ попросил его взять «на себя эту координацию».

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ, выступая в Москве на заседании неформального саммита глав государств СНГ, заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Россия стала более уступчивой в некоторых вопросах, а также страны согласились снять барьеры во взаимной торговле.

18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

9 декабря первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ проходит необходимые процедуры перед внесением в Верховную Раду для ратификации.