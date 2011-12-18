На заседание ЕврАзЭС 19 декабря в Москве ждут пятерых президентов

В заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС в Москве 19 декабря примут участие главы Беларуси, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«19 декабря в Москве состоится заседание высшего органа Евразийского экономического сообщества – Межгосударственного Совета, в котором примут участие главы пяти государств-членов ЕврАзЭС: Беларуси, Казахстана, Киргизии, России (в статусе председателя) и Таджикистана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующее уже более 10 лет ЕврАзЭС зарекомендовало себя «в качестве эффективного механизма многосторонней экономической интеграции. Взаимодействие в этом формате относится к числу приоритетов российской внешней политики».

В центре внимания нынешнего саммита будут находиться вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Организации.

19 декабря лидеры пяти государств ЕврАзЭС подпишут ряд решений Межгосударственного совета, касающихся основных аспектов функционирования Суда ЕврАзЭС.

В том числе будет подписана Конвенция о привилегиях и иммунитетах ЕврАзЭС (ликвидирует пробелы в правовом регулировании иммунитетов и привилегий сотрудников постпредств государств-членов, а также должностных лиц ЕврАзЭС), утвержден новый Порядок разработки и реализации межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС. Будут заслушаны доклады по пограничным вопросам и Совета министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС, рассмотрят блок финансовых вопросов Организации (в частности, примут бюджет на 2012 г.).

Как известно, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в Секретариате ЕврАзЭС сообщили, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-ом заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ, на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

«Украина будет представлена на ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные должностные лица там будут работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

19 декабря президент Украины примет участие в XV Саммите Украина – Европейский Союз, который состоится в Киеве.