Возросло число жертв тропического шторма на Филиппинах

Число жертв тропического шторма "Ваши" и последовавших за ним наводнений и ливневых паводков на Филиппинах возросло до 569 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 521 погибшем и сотнях пропавших без вести.

По данным телеканала СNN, в связи с разгулом стихии, власти эвакуировали порядка 20 тысяч человек в десять временных лагерей для беженцев. Всего же свои жилые дома были вынуждены покинуть около 100 тысяч человек.

Правительство страны направило 20 тысяч военнослужащих для борьбы с последствиями шторма и для участия в поисково-спасательной операции без вести пропавших людей.

Основной удар стихии принял на себя остров Минданао. Информация о погибших поступает и из других районов островного государства.

По свидетельствам очевидцев, уровень воды в некоторых районах был настолько высок, что полностью затопил первые этажи жилых домов.

По данным главы Национального совета по сокращению рисков стихийных бедствий Бенито РАМОСА, число жертв стихии на юге Филиппин еще может вырасти.