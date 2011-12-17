МВД Казахстана: беспорядки подавлены

Власти Казахстана заявили, что беспорядки в городе Жанаозен подавлены, задержаны около 70 подозреваемых в причастности к погромам, сообщает Радио Свобода.



По информации МВД, в результате беспорядков погибли 10 человек, пострадали 75 гражданских лиц и шестеро полицейских, один из которых - в крайне тяжелом состоянии. В социальных сетях сообщают, что жертв намного больше.



Глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов, возглавляющий следственно-оперативную группу, заявил, что ситуация в Жанаозене стабилизировалась. Он подтвердил, что зачинщиками беспорядков стали ранее уволенные нефтяники, одетые в сине-красную униформу с надписью "Казмунайгаз". По его словам, они препятствовали проведению мероприятий к Дню независимости республики, разгромили установленную на площади сцену, а затем занялись мародерством.

Ранее поступали противоречивые сообщения о том, участвовали ли бастующие уже полгода нефтяники в погромах на центральной площади Жанаозена. По сообщениям некоторых СМИ, на площади орудовали провокаторы. Сожжены здание городской администрации, гостиница, офис компании "Озенмунайгаз". В город введены войска и бронетехника.