Путин говорит, что на самом деле освистали не его, а американского бойца

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что не обижается на тех, кто «пошумел» во время его выступления в спорткомплексе «Олимпийский», когда он решил поздравить с победой российского бойца Федора ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал во время общения с россиянами в прямом эфире.

Он признал, что когда начал говорить, действительно какой-то шум в каком-то секторе зала возник. «Это действительно так. Никакого свиста я не слышал. И вообще непонятно, чем был вызван этот шум. Закончил, кстати говоря, под аплодисменты зала», - заявил В.ПУТИН.

По его словам, этот шум мог быть вызван самыми различными причинами. «Одна из них, что физиономия моя, которую и так видят постоянно на экранах, появившаяся еще и на ринге, вызвала некоторое неудовольствие. Вполне это допускаю. Абсолютно это нормально. И не обижаюсь на тех, кто пошумел», - сказал он.

В.ПУТИН предположил, что болельщики могли освистать американского бойца Джеффа МОНСОНА, который в это время проходил мимо.

Также, по мнению премьера, люди могли быть недовольны самим боем. Некоторые посчитали, что это фальсифицированный бой, потому что Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО выглядел явно свежим и закончил бой в такой форме, которая не характера для боев без правил, добавил он.

«Должен сказать, что с этим я точно не согласен, потому что Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО выбрал очень верную тактику ведения боя, а Д.МОНСОН - он опытный и очень сильный боец», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что в этом случае ничего особенного нет. «То, что некоторые наши противники, мои, в частности, это раз, схватили и начали раскручивать - ну, это их работа такая, им за это деньги платят», - добавил он.

Как сообщалось, 20 ноября после боя в Москве, на котором Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО победил американца Д.МОНСОНА, российский премьер В.ПУТИН поднялся на ринг спорткомплекса «Олимпийский» поздравить Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО. В это время в спорткомплексе раздался громкий свист. Эти кадры в прямом эфире транслировали российские телеканалы, однако позже, по мнению некоторых блогеров, в выпусках новостей реакция зала во время выступления В.ПУТИНА была приглушена.

Одновременно с этим в интернете появились видеозаписи с трибун, где слышно, как болельщики во время речи премьера свистят. Как заявил позже гендиректор ОАО «Олимпийский» Михаил МОСКАЛЕВ, зрители освистывали именно Д.МОНСОНА, в то время как выступлению В.ПУТИНА они аплодировали.