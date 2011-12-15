Молдова в счет долга Газпрому отдаст часть газопроводов

Правительство Молдовы планирует в счет погашения части долга за российский газ передать российско-молдавскому АО "Молдовагаз", контрольным пакетом акций которого владеет ОАО "Газпром", газопроводы среднего давления, которые были построены в последние годы за счет средств госбюджета и оценивались ранее примерно в 1 млрд леев (85 млн долл.). Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом заявил вице-премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр.

По его словам, правительство намерено после полной инвентаризации и оценки стоимости этих газопроводов внести их в уставный капитал СП "Молдовагаз". Министр сказал, что Газпром согласился ранее с такой капитализацией СП.

В.Лазэр отметил, что в результате за счет внесения названных газопроводов в уставный капитал АО "Молдовагаз" правительство Молдовы может увеличить долю своих акций в предприятиии или погасить часть долга за газ правобережной (без Приднестровья) Молдовы, составляющего около 350 млн долл. По его мнению, второй вариант более реальный.