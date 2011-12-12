Могилев: Крым заинтересован в расширении связей с Израилем

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявляет о заинтересованности региона в расширении экономических и культурных связей с Израилем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Мы приглашаем вас вкладывать инвестиции в Крым и развивать наше сотрудничество», - сказал А.МОГИЛЕВ на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Реувеном Дин ЭЛЕМ.

По мнению крымского премьера, автономия заинтересована во внедрении передовых израильских технологий в отрасли животноводства, а также мелиорации. «Мы готовы внедрять совместные проекты по созданию современных животноводческих ферм. Для этого у нас есть необходимая база и опытные специалисты», - отметил председатель Совмина Крыма.

Он заявил также о предпосылках для расширения сотрудничества с Израилем в санаторно-курортной и туристической сферах. «Гражданам Израиля может быть интересен отдых и лечение в Крыму, а крымчанам - посещение христианских святынь в Израиле», - сказал А.МОГИЛЕВ.