Лукашенко: в Беларуси президента можно поменять простым способом

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что есть единственный и очень простой способ поменять власть и президента в Беларуси – выборы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО заявил на 41-м съезде БРСМ.

«За каждым действием против нашей страны стоят конкретные воротилы с большими денежными мешками, вооруженные самым современным оружием, в том числе СМИ», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, когда спецслужбы определенных стран попытались развернуть так называемую революцию через социальные сети, в Беларуси нашли способы противостоять им, ничего не перекрывая в Интернете.

«На удочку провокаторов клюнули немногие. И впредь все должны знать: если на нас нападут – мы будем защищаться. И поверьте, сумеем себя защитить», - подчеркнул белорусский президент.

А. ЛУКАШЕНКО упомянул Вячеслава ДИАНОВА как одного из администраторов интернет-страницы «Революция через социальные сети».

«Когда я заметил, что это нельзя игнорировать, я позвал спецслужбы и попросил дать полную информацию о том, что происходит, начиная от В. ДИАНОВА, которого наша «пятая колонна» и вся желтая пресса цитировала как чуть ли не героя. И что оказалось: сидит в Польше за каменными стенами под охраной спецслужб. Никаких там революционеров белорусских нет. Это они, те, кто изначально боролись и борются против нас, используют наших ребят – людей, которые погнались за деньгами и попали в эти сети», - подчеркнул Президент Беларуси.

Бунт и революция, по словам А.ЛУКАШЕНКО, - это не смена власти, а разрушение государства.

«К сожалению, пушечным мясом любой смуты всегда была молодежь. Кукловоды никогда не взбирались на баррикады. Они выталкивали молодых и потом на их крови делали свой бизнес», - заявил белорусский президент.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Беларуси есть простой способ поменять власть и президента – выборы.

«Через выборы народ дает власть, через выборы народ вправе ее забрать. Всякая революция начинается с прекрасных слов и всегда заканчивается грандиозным обманом», - заключил Президент Беларуси.