На японской АЭС «Гэнкай» произошла утечка радиоактивной воды

В Японии на атомной электростанции «Генкай» в префектуре Сага 9 декабря произошла утечка около двух тонн радиоактивной воды.

По данным местного информационного агентства «Киодо», угрозы окружающей среде нет, поскольку вода из системы охлаждения третьего реактора не проникла за пределы станции, сообщает «Радио «Свобода».

Обеспокоенность мерами безопасности на японских АЭС сохраняется с момента аварии на станции «Фукусима-Дайичи», произошедшей после разрушительного землетрясения и цунами в марте. Специалистам до сих пор не удается справиться с кризисом на этом предприятии, вынудившим покинуть свои дома в ближайших населенных пунктах десятки тысяч человек.