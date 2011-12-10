Янукович разрешил использовать украинских военных в Африке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял, «учитывая обязательство Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций, принимая во внимание резолюцию Совета Безопасности ООН № 1609 от 24 июня 2005 года, обращение Генерального секретаря ООН к Совету Безопасности ООН от 22 ноября 2011 года (S/2011/730) о предоставлении Миссией ООН в Либерии поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре и письмо-ответ главы Совета Безопасности ООН от 30 ноября 2011 года (S/2011/747)».

Президент считает, что участие Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре отвечает национальным интересам Украины и будет способствовать поддержке международного мира и безопасности.

Таким образом, согласно указу, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с Законом Украины «Об участии Украины в международных миротворческих операциях», для оказания поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре будет направлен миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, - на период до 31 декабря 2011 года.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить направление миротворческого контингента.

ВР одобрила решение Президента о направлении украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, Верховная Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в оказании поддержки операции ООН в Кот-д’Ивуаре».