Полиция в Петербурге задерживают людей, раздающих белые ленточки

18:07, 08 декабря 2011
Мир
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Активисты оппозиции - без лозунгов

В Санкт-Петербурге полиция проводит точечные задержания участников несанкционированной акции протеста против результатов парламентских выборов у Гостиного двора.

Активисты оппозиции не предпринимают никаких активных действий: они не выкрикивают лозунги и не держат плакаты.

Как сообщает русская служба Би-Би-Сисо ссылкой на издание "Фонтанка.ру", они раздают белые ленточки, которые символизируют протест против предполагаемой фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ 4 декабря.

Количество задержанных за четыре дня на несанкционированных акциях близ Гостиного двора составляет около 600 человек.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины подтверждило задержание гражданина Украины во время протестных акций в Санкт-Петербурге.

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