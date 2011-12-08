Полиция в Петербурге задерживают людей, раздающих белые ленточки

В Санкт-Петербурге полиция проводит точечные задержания участников несанкционированной акции протеста против результатов парламентских выборов у Гостиного двора.

Активисты оппозиции не предпринимают никаких активных действий: они не выкрикивают лозунги и не держат плакаты.

Как сообщает русская служба Би-Би-Сисо ссылкой на издание "Фонтанка.ру", они раздают белые ленточки, которые символизируют протест против предполагаемой фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ 4 декабря.

Количество задержанных за четыре дня на несанкционированных акциях близ Гостиного двора составляет около 600 человек.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины подтверждило задержание гражданина Украины во время протестных акций в Санкт-Петербурге.