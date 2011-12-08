В Москве на митинг несогласных готовы выйти почти 24 тысячи человек

Почти 24 тысячи человек собираются участвовать в московском митинге несогласных с итогами выборов в Госдуму РФ, которые планируется провести по всей стране 10 декабря.

Как сообщает радио «Свобода», о желании принять участие в митинге в Москве в Facebook уже заявили почти 24 тысячи человек. Митинг пройдет на площади Революции. Он согласован с властями, однако в заявке на проведение указано, что на мероприятие соберется не более 300 участников.

В среду вечером площадь Революции была перекрыта ограждениями с надписью "Мосводоканал". В этой организации заявили, что рабочие начинают аварийный раскоп.

Аналогичные акции планируются на субботу и в других городах России. О желании участвовать в петербургском митинге под лозунгом "Мы не выбирали жуликов и воров" в Facebook заявили 1200 человек.