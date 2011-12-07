Президент Южной Осетии: конфликт финансируется через Грузию и Украину

Происходящее в самопровозглашенной Южной Осетии организовано спецслужбами Грузии и финансируется через Грузию и Украину.

Об этом заявил журналистам в Цхинвали президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ, сообщает РИА «Новости».

«То, что сегодня происходит, - это одна из форм оранжевой революции, которая проводится спецслужбами Грузии», - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Он отметил, что есть доказательства, что финансирование проходит через Грузию и Украину. «Мы знаем определенных людей, которые этим занимаются, и сейчас проводится соответствующая работа», - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Волнения в Южной Осетии начались после второго тура выборов президента, который состоялся 27 ноября. В первом туре, 13 ноября, кандидаты в президенты - глава МЧС Анатолий БИБИЛОВ, которого поддерживает Россия, и экс-министр образования Алла ДЖИОЕВА - набрали примерно равное количество голосов. Во втором туре, согласно последним публиковавшимся данным, лидировала А.ДЖИОЕВА, которая по результатам подсчета 74 из 85 протоколов набирала 56,7% голосов, а А.БИБИЛОВ - 40%.

Однако 29 ноября Верховный суд Южной Осетии признал результаты выборов недействительными из-за нарушений, о которых заявил А.БИБИЛОВ.

Повторные выборы главы республики назначены на 25 марта 2012 года, но А.ДЖИОЕВА по решению суда в них участвовать не сможет.

А.ДЖИОЕВА, не согласившись с решением Верховного суда, объявила себя президентом Южной Осетии, а ее сторонники проводят акции протеста в центре Цхинвали, требуя признать победу своего кандидата.