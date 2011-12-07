Турецкие дипломаты попробуют вытащить украинцев, арестованных в Ливии

Турецкие дипломаты приложат все возможные усилия, чтобы помочь в освобождении более 20 граждан Украины, которых уже длительное время удерживают в Триполи.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом сказал во время встречи в Бонне с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО его турецкий коллега Мевлют ДАВУТОГЛУ.

Во время встречи руководители внешнеполитических ведомств отметили, что отношения между Украиной и Турцией вышли на уровень настоящего стратегического партнерства, что особенно четко проявилось во взаимной помощи при эвакуации украинских и турецких граждан из Ливии в первой половине этого года.

Руководитель МИД Турции также отметил, что турецкие дипломатические учреждения в регионах традиционного политико-дипломатического влияния Анкары на системной основе будут помогать украинскому внешнеполитическому ведомству в защите законных интересов граждан Украины.

Со своей стороны, К.ГРИЩЕНКО отметил, что украинские дипломаты также сориентированы оказывать все необходимое содействия гражданам Турции в случае поступления к ним соответствующих обращений от МИД Турецкой Республики.

Министры отметили существенный прогресс в переговорах о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией и в диалоге по визовым вопросам.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили подготовку будущего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Турцию.