Египетская армия отказалась от своих особых прав в Конституции

В Египте сегодня проводятся парламентские выборы - первые после свержения в феврале президента Хосни Мубарака.



Председатель Высшего военного совета фельмаршал Хусейн Тантауи, выступая перед участниками многотысячной манифестации на центральной каирской площади Тахрир, заявил, что не позволит злоумышленникам нарушить ход голосования.



За время манифестаций в ноябре в результате столкновений с полицией погибли несколько десятков человек. Наблюдатели опасались, что голосование может не состояться, однако военные власти подтвердили проведение голосования в установленные сроки. Протестующие заявили, что уйдут с площади только, если военные выполнят их главное требование и немедленно покинут власть. В другой части Каира прошла альтернативная акция в поддержку военных властей: ее участники призвали военных ни в коем случае не оставлять власть в Египте в нынешних условиях, сообщает РИА Новости.

Первоначальным поводом для массовых акций стал документ об "основополагающих принципах конституции", согласно которым армия Египта сохранит независимость и возможность влиять на политику. В частности Высший совет вооруженных сил самостоятельно будет решать все вопросы, связанные с деятельностью армии, военные расходы должны всегда стоять первым пунктом в бюджете, а любые законы и постановления об армии требуют согласия ее руководства. В документе также говорится, что армия является гарантом Конституции.

Группировка "Братья мусульмане" - фаворит предвыборной гонки - исключило, что такой документ станет обязательным руководством для будущих депутатов парламента и членов комиссии по разработке новой конституции. Сегодня на пресс-конференции в Каире фельдмаршал Тантауи, заявил, что армия отказалась от идеи каких-либо дополнительных полномочий для себя в будущей конституции,

Прилегающая к площади Тахрир улица, где последнюю неделю продолжались столкновения демонстрантов с полицией, перекрыта бетонными блоками, уложенными вверх в несколько рядов. На стене постоянно дежурят молодые активисты, контролирующие действующее перемирие между силами МВД и протестующими. Организаторы акции "Последний шанс!" сформировали десятки добровольных дружин, которые патрулируют площадь и прилегающие улицы.