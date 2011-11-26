15 человек стали жертвами серии терактов в центральном Ираке.

Как сообщает радио «Свобода», первые две бомбы взорвались рано утром на обочине дороги, ведущей от Абу-Грейба к западу от Багдада к Фаллудже. Погибли 7 человек - главным образом, строительные рабочие. Ранены были более 10.

Спустя несколько часов три взрыва с небольшим интервалом произошли в торговом районе Багдада Баб-аль-Шарки. Погибли 8 человек, пострадали около 20 - торговцы и посетители рынка.