После «черной пятницы» в США 24 человека в больнице, есть арестованные

По меньшей мере 24 человека госпитализированы и несколько арестованы в США в результате инцидентов и потасовок в супермаркетах по случаю дня беспрецедентных торговых скидок, известного как "черная пятница", сообщают американские СМИ.

Торговые сети США в пятницу распахнули двери раньше обычного - большинство уже в полночь, а иные даже в 22.00 в четверг.

Полиция Толедо, в пригороде Орегона, трижды приезжала на вызовы в местный супермаркет Walmart из-за драк, возникавших между покупателями, не поделившими либо товар, либо очередь. Достоверно установлено, что одна из потасовок разгорелась из-за махровых полотенец по цене 1 доллар 88 центов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Blade.

Во Фрутпорте, штат Мичиган, госпитализирована девушка, сбитая с ног и затоптанная толпой в супермаркете Walmart, сообщила газета Muskegon Chronicle. На эту сеть дешевых товаров приходится рекордное число инцидентов.

В Калифорнии полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы сдержать ринувшуюся в торговый зал толпу. А в Лос-Анджелесе к перцовому распылителю прибегла покупательница - она прыскала им в своих конкурентов, чтобы первой добежать к прилавку отдела электроники.

Как правило, по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку в американских супермаркетах нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой.

Не обошлось без стрельбы и в нынешнем году - вооруженное ограбление совершено в Сан-Леандро (Калифорния). Неизвестный тяжело ранил мужчину, не захотевшего расставаться с покупками. Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

Термин "черная пятница" был введен в употребление в США водителями в 60-е годы прошлого века, поскольку все главные улицы были просто запружены машинами и пешеходами, начавшими свой торговый сезон. Ритейлерам же этот день обещает карманы, набитые "по-черному", отмечает NEWSru.