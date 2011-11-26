В России стартовала президентская избирательная кампания

В России в пятницу, 25 ноября стартовала президентская избирательная кампания.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, а также официальное издание «Российская газета» опубликовали постановление Совета федерации Федерального собрания России о назначении выборов на 4 марта 2012 года.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования. После обнародования постановления о выборах партии и общественные объединения могут выдвигать кандидатов на высший государственный пост.

Планируется, что съезд партии «Единая Россия» 27 ноября выдвинет кандидатом в президенты своего лидера, премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Также предполагается, что КПРФ на съезде 17 декабря выдвинет в кандидаты Геннадия ЗЮГАНОВА, а ЛДПР на съезде 13 декабря - Владимира ЖИРИНОВСКОГО.

Кроме того, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард ЛИМОНОВ заявил о желании побороться за высший пост в РФ и ради президентской кампании отказался от гражданства Франции.

Президент России впервые будет выбираться на 6 лет, а не на 4 года, как сейчас.