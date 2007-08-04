На трассу Брест-Москва сели два истребителя

4 августа два самолета ВВС Белоруссии совершили учебную посадку на автотрассу Брест-Москва, сообщает Лента.ру. После приземления МиГ-29 и Су-27 были обслужены и совершили взлет с дороги. С воздуха истребители прикрывали два штурмовика Су-24.

Это учения стали первыми подобными в Белоруссии. Более того, самолеты Су-27 до этого не садились на шоссе ни в одной из стран СНГ (а в других и подавно. - УНИАН).

В рамках подготовки к ним, по сообщениям Белорусского телеграфного агентства, трасса была перекрыта, а на дорогу положили дополнительное покрытие.

Учебная посадка была запланирована программой летно-тактического учения, которое проходит в 61-й истребительной авиабазе в Барановичах. В конце учения планируются боевые пуски ракет на российском полигоне "Ашулук" в Астраханской области.