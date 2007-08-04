Любимые сумки Тимошенко будет рекламировать Горбачев (фото)

Михаил ГОРБАЧЕВ снялся в рекламе французской фирмы Louis Vuitton, производящей товары роскоши, особенно сумки, сообщает ВВС

На рекламных плакатах Louis Vuitton последний руководитель Советского Союза изображен на заднем сиденье автомобиля у Берлинской стены. Рядом с ним - сумка Louis Vuitton.

Также в новой рекламной кампании Louis Vuitton снялись французская актриса Катрин ДЕНЕВ. По словам представителей компании, М.ГОРБАЧЕВ сам предложил фотографироваться на фоне Берлинской стены, которая в его бытность президентом СССР перестала разделять город на восточную и западную зону.

По условиям сделки фирма сделала пожертвование в возглавляемую М.ГОРБАЧЕВЫМ экологическую организацию Green Cross International. О размере пожертвования компания не сообщила.

Фото М.ГОРБАЧЕВА и других персонажей своей новой рекламной кампании Louis Vuitton планирует разместить в журналах в сентябре.

Напомним, что аксессуары марки Louis Vuitton особо любимы лидером БЮТ Юлией Тимошенко.