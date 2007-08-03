У Черноморского флота новый командующий

Главком ВМФ Росии Владимир Масорин представил личному составу Черноморского флота нового командующего - вице-адмирала Александра Клецкова и поставил перед ним основные задачи, сообщает корреспондент РИА Новости

"Черноморский флот - это форпост России на юго-западном стратегическом направлении, операционная зона флота, распространяющаяся на Черноморскую и Средиземноморскую морские зоны, вплоть до Атлантического океана. Она находится на стыке Европы, Азии и Африки. Именно в этой операционной зоне Черноморского флота и прилегающих к ней континентальных районов формируются взаимные межгосударственные интересы", - сказал Масорин.

Он добавил, что новому командующему необходимо уделять особое внимание эффективному выполнению задач передового присутствия сил флота в оперативно-важных районах мирового океана для реализации приоритетов внешней политики России.

Вице-адмирал Клецков до назначения на новую должность был начальником штаба на Балтийском флоте. Он сменил на посту командующего ЧФ Александра Татаринова, назначенного на должность заместителя главнокомандующего ВМФ.

Справка. Александр Дмитриевич Клецков родился 16 августа 1955 года в Брянской области. В 1978 году после окончания Калининградского высшего военно-морского училища начал службу с должности помощника командира корабля - командира штурманской боевой части базового тральщика (БТЩ) «Алтайский комсомолец» Таллиннской военно-морской базы (ВМБ), затем был назначен командиром БТЩ «Комсомолец Эстонии». С 1983 по 1998 гг. последовательно занимал должности начальника штаба и командира дивизиона тральщиков ВМБ г.Балтийск, начальника штаба и командира соединения кораблей охраны водного района, начальника штаба- первого заместителя командира соединения кораблей Ленинградской ВМБ.

В 1989 году окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. С 1998 по 2001 гг. – начальник штаба Балтийской ВМБ. С 2001 по 2003-й год - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России. После ее окончания Александр Дмитриевич назначен на Балтийский флот командиром Балтийской ВМБ.

Вице-адмирал Клецков награжден орденом «За военные заслуги» и многими медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги». Женат, имеет сына.