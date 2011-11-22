Жену Президента США освистали во время финала автогонок

Жену Президента США Барака ОБАМЫ освистали во время финала автогонок NASCAR во Флориде, сообщают сайты и блоги, симпатизирующие республиканцам.

«В воскресенье первой леди США Мишель ОБАМЕ и супруге вице-президента Джил БАЙДЕН была предоставлена честь дать старт финальным заездам нынешнего сезона автогонок NASCAR. Мероприятие проходило во Флориде и было связано с общеамериканской кампанией сбора средств в благотворительный фонд поддержки ветеранов и их семей», – рассказывает об инциденте радио «Голос Америки».

«Когда по радио были оглашены имена почетных гостей, некоторые трибуны откликнулись на это свистом. Наблюдатели в этой связи отмечают, что политические симпатии и антипатии добрались и до спортивных состязаний», – говорится в сообщении.

Сайт The Daily Caller, придерживающийся консервативных взглядов, в этой связи приводит цитату с сайта Белого дома о том, что на финале NASCAR ожидалось присутствие 5 тысяч ветеранов и их семей, давая таким образом понять, что, возможно, именно военные семьи не любят Президента и его жену до такой степени, что считают уместным освистывать ее в прямом национальном телеэфире, отмечает «Газета.ру».