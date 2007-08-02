Минфин Киргизии только начал рассматривать погашение украинского долга

Меморандум с предложениями по погашению долга Украины перед Киргизстаном, переданный Министерством экономики Украины в Бишкек 3 июля, на сегодняшний день рассматривается в Министерстве финансов Киргизстана.

Об этом в интервью УНИАН сообщил посол Киргизстана в Украине Эркин МАМКУЛОВ.

“Оценивать документ еще рано – над ним работают в нашем Министерстве финансов, которое с украинским Министерством экономики должны решить этот вопрос”, – сказал посол.

Он отметил, что консультации по решению вопроса о долге были возобновлены в январе, и Киргизстан заинтересован в скорейшем решении этого вопроса.

“Мы заинтересованы, чтобы были найдены взаимоудовлетворяющее условия. Этот вопрос мешает развитию наших отношений в других сферах. Для нас главное, чтобы вопрос был урегулирован. Обсуждать формы можно, но главное, чтоб этот вопрос был снят с повестки дня”, - отметил Э. МАМКУЛОВ.

По словам посла, решение вопроса с долгом будет способствовать подписанию протокола о совместном доступе на рынки товаров и услуг, что является необходимым для вступления Украины в ВТО. “Урегулирование позиции по долгу будет способствовать решению вопроса в Женеве... У нас свои национальные интересы, у Украины свои", - заявил Э.МАМКУЛОВ, подчеркнув, что переговоры по долгу Украины перед Киргизстаном длятся с 1992 года.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 3 июля направило правительству Киргизстана проект меморандума по решению вопроса о задолженности Украины перед Киргизстаном в размере 27 млн. долл., в котором предлагает определить статус долга как корпоративного и решить вопрос за счет технической и гуманитарной помощи и участия в общих инвестиционных проектах.

Принципиальная позиция правительства Украины заключается в том, что долг перед Киргизстаном, возникший во время существования СССР, является не государственным, а корпоративным.

Как заявлял министр экономики Украины Анатолий КИНАХ, Киргизстан дал принципиальное согласие признать долг корпоративным.