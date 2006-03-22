Белорусских демонстрантов поддержали послы 11 стран
09:30, 22 марта 2006Мир
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Несколько сотен демонстрантов провели вторую ночь в центре Минска, протестуя против победы Лукашенко
Несколько сотен демонстрантов провели вторую ночь в центре Минска, протестуя против победы на выборах Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.
Накануне вечером несколько тысяч людей приняли участие в акции протеста на Октябрьской площади белорусской столицы, сообщает украинская служба Би-Би-Си.
Обращаясь к ним, лидер оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ призвал не прекращать акции до субботы, когда, по его словам, будет проведен массовый митинг.
Также во вторник вечером к демонстрантам присоединились послы 11 европейских стран, которые заявили, что пришли продемонстрировать их поддержку.
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