Белорусских демонстрантов поддержали послы 11 стран

Несколько сотен демонстрантов провели вторую ночь в центре Минска, протестуя против победы на выборах Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

Накануне вечером несколько тысяч людей приняли участие в акции протеста на Октябрьской площади белорусской столицы, сообщает украинская служба Би-Би-Си.

Обращаясь к ним, лидер оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ призвал не прекращать акции до субботы, когда, по его словам, будет проведен массовый митинг.

Также во вторник вечером к демонстрантам присоединились послы 11 европейских стран, которые заявили, что пришли продемонстрировать их поддержку.