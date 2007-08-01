Российский государственный телеканал поймали на вранье (фото)

Российский государственный телеканал "Россия" поймали на лжи. Накануне канал показал своим зрителям поддельную версию первой колонки британской газеты "Таймс", передает 5 канал.

Сделали это ради случая еще раз покритиковать опального российского предпринимателя Бориса Березовского. Зрители программы "Вести" увидели на экране первую колонку газеты с изображением Бориса Березовского, тогда как реальный экземпляр издания, который вышел в тот же день, имел совсем другую первую страницу.

После сюжета об обвинении в адрес Березовского, ведущий новостей отметил, что опального предпринимателя критикует даже "Таймс" и продемонстрировал экземпляр газеты. В действительности материал о Березовском разместили не на первой колонке, а в одном из дополнений "Таймс". Пресс-служба телеканала "Россия" пока еще не прокомментировала этот инцидент.