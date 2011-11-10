Миру осталось 5 лет, чтобы предотвратить катастрофу

В своем ежегодном отчете "Перспективы развития мировой энергетики" агентство сообщает, что увеличение использования ископаемого топлива может привести к необратимым изменениям климата.

Главный экономист организации, Фатих Бирол, заявил, что в мире есть технологии перехода на более чистые источники энергии, не хватает лишь политической воли.

Международное энергетическое агентство - межправительственная организация, созданная после нефтяного кризиса 1973 года.