Грузия таки пустила Россию в ВТО
15:23, 09 ноября 2011Мир
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При посредничестве Швейцарии
Россия и Грузия в среду подписали в Женеве соглашение по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает агентство Рейтер.
"Двустороннее соглашение подписано", - приводит агентство слова представителя Тбилиси в ВТО Зураба Чиаберашвили.
Ранее Россия и Грузия в ходе переговоров договорились о компромиссном варианте соглашения, разработанном при посредничестве Швейцарии. Документ, в частности, предусматривает размещение на сухопутных участках границы международных наблюдателей, которые будут вести контроль за передвижением грузов. В минувшую субботу этот текст был согласован сторонами.
Россия пытается стать членом Всемирной торговой организации с 1993 года.
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