Грузия таки пустила Россию в ВТО

Россия и Грузия в среду подписали в Женеве соглашение по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает агентство Рейтер.

"Двустороннее соглашение подписано", - приводит агентство слова представителя Тбилиси в ВТО Зураба Чиаберашвили.

Ранее Россия и Грузия в ходе переговоров договорились о компромиссном варианте соглашения, разработанном при посредничестве Швейцарии. Документ, в частности, предусматривает размещение на сухопутных участках границы международных наблюдателей, которые будут вести контроль за передвижением грузов. В минувшую субботу этот текст был согласован сторонами.

Россия пытается стать членом Всемирной торговой организации с 1993 года.

РИА Новости