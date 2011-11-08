Глава МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики

Мировая экономика находится в опасной и неопределенной фазе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая с лекцией в Государственном университете Министерства финансов РФ.

По ее словам, сейчас "явно просматриваются ухудшающиеся перспективы и возникающие риски". Она отметила, что рост мировой экономики время ослабевает. "Если бы мы стали пересматривать его прогноз, и вы бы спросили, в какую сторону, я бы сказала, что точно в сторону понижения", - отметила К.Лагард.

В сентябре, напоминает РосБизнесКонсалтинг, Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики в 2011 г. и 2012 г. Три месяца назад МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 4,3% в 2011г. и на 4,5% - в 2012г.

МВФ предупреждает, что Европа и США могут погрузиться в новую рецессию в 2012г., если оставят без решения насущные экономические проблемы.

"Мировая экономика вступила в новую опасную фазу. Общемировая деловая активность ослабла и становится все более неустойчивой, уровень доверия на рынках резко упал в последнее время, и понижательные риски усиливаются", - говорится в докладе МВФ.

Фонд отмечает, что замедление мировой экономики в 2011 г. прогнозировалось и ранее, учитывая высокую сравнительную базу 2010 г. (5,1% роста) и ожидаемое сворачивание мер налогово-бюджетного стимулирования, однако серия непредвиденных экономических шоков сделала будущее мировой экономики более туманным.

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США в текущем году до 1,5% (ранее - 2,5%) и до 1,8% в следующем году (ранее - 2,7%). Оценки экономического роста в еврозоне в 2011-2012 гг. понижены до 1,6% и 1,1% (по сравнению с более ранним прогнозом 2,0% и 1,7%).