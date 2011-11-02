Российским СМИ закрывают рот: в «запретном списке» - 5 миллионов слов

В среду, 2 ноября, Роскомнадзор готовится продемонстрировать Программно-аппаратный комплекс контроля, который с декабря этого года будет следить за соблюдением статьи 4 закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.

Для мониторинга текстов в системе заложен словарь более чем на 5 миллионов слов и словосочетаний. Комплекс будет также отслеживать порнографические снимки и видео.

С декабря некий робот будет обходить по списку, который есть в Роскомнадзоре, все сайты, зарегистрированные как средства массовой информации, и механически отслеживать на них "запретные" слова и словосочетания. Подозрительные страницы будут направляться на рассмотрение сотрудников Роскомнадзора, которые и будут принимать по ним решения, сообщает Newsru. На первый раз – предупреждение, после второго – год на обращение в суд с требованием закрыть СМИ.

Реакция интернет-сообщества на такую новацию разнится от опасений о введении цензуры до абсолютной уверенности в том, что человек всегда найдет способ обмануть машину, В частности отмечают, что ни один комплекс контроля не в состоянии отследить, например, иронию.